”Sveriges bostadspolitik har nått vägs ände”

Svensk bostadspolitik har nått vägs ände – nu måste vi laga den. Det skriver Louis Landeman på Danske Bank och Lennart Weiss på bostadspolitik.se på DN Debatt.

För inspiration bör vi se till våra nordiska grannar, fortsätter de. Som exempel lyfts bland annat en bostadsförmedling som utgår från behov snarare än kötid, subventionerade bosparkonton för unga och behovsprövade startlån till familjebildande par.

Det krävs en bred, blocköverskridande politisk överenskommelse för att komma framåt, enligt debattörerna.

”Ett första steg för att nå dit kan vara att tillsätta en bostadskommission med politiker och experter. Det går att lägga om kurs i bostadspolitiken – om bara modet och viljan finns!”