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Illustrationsbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bostadsbristen

”Sveriges bostadspolitik har nått vägs ände”

Av Joel Malmén
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Svensk bostadspolitik har nått vägs ände – nu måste vi laga den. Det skriver Louis Landeman på Danske Bank och Lennart Weiss på bostadspolitik.se på DN Debatt.

För inspiration bör vi se till våra nordiska grannar, fortsätter de. Som exempel lyfts bland annat en bostadsförmedling som utgår från behov snarare än kötid, subventionerade bosparkonton för unga och behovsprövade startlån till familjebildande par.

Det krävs en bred, blocköverskridande politisk överenskommelse för att komma framåt, enligt debattörerna.

”Ett första steg för att nå dit kan vara att tillsätta en bostadskommission med politiker och experter. Det går att lägga om kurs i bostadspolitiken – om bara modet och viljan finns!”

Om debattörerna

Louis Landeman, chef för hållbarhetsanalys, Danske Bank
Lennart Weiss, senior rådgivare och chefredaktör för bostadspolitik.se

Louis Landeman och Lennart Weiss: ”Så här lagar vi den svenska bostadsmarknaden”
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BostadsbristenBostadspolitikLennart WeissPolitikDebattDanske Bank