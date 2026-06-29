Indikator: Hyresrätter i villaområden splittrar väljarna
Omkring 40 procent av väljarna ställer sig positiva till att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen, visar en ny undersökning från Indikator opinion på uppdrag av Sveriges Radio P4.
Samtidigt är nästan lika många väljare negativt inställda till frågan, 39 procent.
20 procent har ingen uppfattning om frågan, eller är neutralt inställda.
Det är framförallt Socialdemokraterna som driver frågan kring att bygga områden med blandade bostäder som ett sätt att bryta segregationen, något som kallats för ”tvångsblandning” av kritiker.
Samtidigt har Sverigedemokraterna ett vallöfte om att införa ett ”medborgarveto” som kräver samtycke av 75 procent av grannskapet för byggplaner.
Så gjordes undersökningen
Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.
I undersökningen ställdes frågan ”Vad tycker du om förslaget att bygga fler hyresrätter i villaområden för att minska segregationen?”. 2 044 slumpmässigt utvalda personer över 18 år svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 46 procent. Mätningens resultat viktas mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från riksdagsvalet 2022.