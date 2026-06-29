Indikator: Hyresrätter i villaområden splittrar väljarna

Omkring 40 procent av väljarna ställer sig positiva till att bygga hyresrätter i villaområden för att minska segregationen, visar en ny undersökning från Indikator opinion på uppdrag av Sveriges Radio P4.

Samtidigt är nästan lika många väljare negativt inställda till frågan, 39 procent.

20 procent har ingen uppfattning om frågan, eller är neutralt inställda.

Det är framförallt Socialdemokraterna som driver frågan kring att bygga områden med blandade bostäder som ett sätt att bryta segregationen, något som kallats för ”tvångsblandning” av kritiker.

Samtidigt har Sverigedemokraterna ett vallöfte om att införa ett ”medborgarveto” som kräver samtycke av 75 procent av grannskapet för byggplaner.