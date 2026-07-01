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Illustrationsbild, tvätt av dusch. (Shutterstock)
Inrikes

Färre skilsmässor bland par som köper städhjälp

Av Helena Sällström
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Par som köper städhjälp skiljer sig nästan hälften så ofta som andra par, visar forskning från Lunds universitet enligt Göteborgs-Posten.

– I stället för att storstäda på lördagen hittar man på något trevligt och får mer mys- och kvalitetstid, säger sociologen Lisa Eklund.

Forskarna har undersökt hur hushållsnära tjänster påverkar arbete, familjeliv och jämställdhet.

Utöver den minskade andelen skilsmässor har de kunnat se att jämställdheten i hemmet inte ökar hos par som regelbundet använder Rut-tjänster. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för planering och hushållsorganisation.

Forskningsresultaten är än så länge preliminära – men de stora skillnaderna förvånade forskarna
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Skilsmässor i Sverige
bakgrund · www.scb.se
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