Det går att se en tydlig minskning av förtroendet för svenska val i Indikator Opinions mätning som gjorts på uppdrag av Ekot.

69 procent uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för att valen genomförs på ett korrekt sätt. När Indikator Opinion ställde samma fråga i SOM-institutets mätning 2025 var den siffran 77 procent.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att det misstänkta valfusket i Borlänge sannolikt spelar in i minskningen. Även strulet med förtidsröstningen kan spela in, tillägger han.

– Det som har hänt i Borlänge är väl det som förmodligen orsakar den största nedgången, säger han.