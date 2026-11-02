En man har förhörts om det misstänkta valfusket i Borlänge. Han känner V-ledamoten Mohamed Ali och den person som beskrivs som huvudmisstänkt, enligt TV4 Nyheterna.

Enligt försvarsadvokaten Kristofer Stahre har mannen gjort vissa medgivanden, men förnekar brott.

– De medgivanden han har gjort är enligt min uppfattning inte straffbara enligt det lagrum som är aktuellt i den här delen.

Mannen är misstänkt för medhjälp till otillbörligt verkande vid röstning. Stahre vill inte gå in på detaljer kring misstankarna.

Tre personer är misstänkta i fallet. Mohamed Ali har inte delgivits misstanke om brott.