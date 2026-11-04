Förundersökningen om valfusk i Solna norr om Stockholm har lagts ner, rapporterar DN.

En person var misstänkt för brottet otillbörligt verkande vid röstning, men åklagare Staffan Edlund anser inte att det kan bevisas att hen gjort sig skyldig till brott.

Fram till den 22 oktober hade 125 anmälningar om misstänkt valfusk eller andra oegentligheter kommit in till Polismyndigheten, enligt Aftonbladet. 33 förundersökningar pågår.

De mest uppmärksammade misstankarna gäller personvalet av vänsterpartisten Mohamed Ali i Borlänge, där utredningen fortsätter. Tre personer har delgivits misstanke om brott, enligt TV4 Nyheterna. Ali själv är inte en av dem.