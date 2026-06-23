Faxanders försvarsfond satsar på drönarflygplan
Försvarsfonden Gungnir Capital, med den tidigare Sandvik-vd:n Olof Faxander som en av medgrundarna, har gjort sin tredje investering. Det skriver DI.
Närmare bestämt rör det sig om danska Acodyne som utvecklar obemannade eldrivna fraktflygplan.
– Tanken är att kunna ersätta bemannade helikoptrar, och inte utsätta någon besättning för risk i försvarssammanhang, säger vd:n Max Villman.
Planen är att investera i runt 25 bolag, särskilt med fokus på Norden och Ukraina. Fonden närmar sig nu 10 miljoner i rest kapital, skriver tidningen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen