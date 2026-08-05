Fel i studiematerial till medborgarskapsprov

Ett faktafel finns med i studiematerialet till medborgarskapsprovet, rapporterar Alkompis. Den som söker medborgarskap i Sverige måste visa kunskaper i det svenska språket och samhället genom provet från och med den 15 augusti, enligt DN.

I studiebroschyren ”Sverige i fokus” står det att FN bildades år 1946. I själva verket bildades organisationen året innan.

Felet som upptäcktes av Alkompis ska rättas, uppger Skolverket för sajten.