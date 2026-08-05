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Arkivbild: Medborgarskapsceremoni i Stadshuset. (Lars Pedersen /TT)
Svenska migrationspolitiken

Fel i studiematerial till medborgarskapsprov

Av Kinga Sandén
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Ett faktafel finns med i studiematerialet till medborgarskapsprovet, rapporterar Alkompis. Den som söker medborgarskap i Sverige måste visa kunskaper i det svenska språket och samhället genom provet från och med den 15 augusti, enligt DN.

I studiebroschyren ”Sverige i fokus” står det att FN bildades år 1946. I själva verket bildades organisationen året innan.

Felet som upptäcktes av Alkompis ska rättas, uppger Skolverket för sajten.

Provet innehåller 60 flervalsfrågor och skrivs på papper (arabiska)
alkompis.se
Sverige gick med i FN år 1946
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Det första provtillfället blev fulltecknat på tre veckor (13 juli)
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Universitet var kritiskt mot uppdraget att skapa provet (2025)
Sveriges Television
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