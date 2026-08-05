Fel i studiematerial till medborgarskapsprov
Ett faktafel finns med i studiematerialet till medborgarskapsprovet, rapporterar Alkompis. Den som söker medborgarskap i Sverige måste visa kunskaper i det svenska språket och samhället genom provet från och med den 15 augusti, enligt DN.
I studiebroschyren ”Sverige i fokus” står det att FN bildades år 1946. I själva verket bildades organisationen året innan.
Felet som upptäcktes av Alkompis ska rättas, uppger Skolverket för sajten.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen