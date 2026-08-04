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Ledamoten Ludvig Aspling (SD). (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska migrationspolitiken

Ledare: Snart kommer hela regeringen låta som Ludvig Aspling

Av Hannah Gustafsson
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Politik dominerar på ledarsidorna i dag. Aftonbladets Anders Lindberg tror att om Sverigedemokraterna får platser i regeringen i höst kommer retoriken att skruvas upp.

Han refererar till partiets migrationspolitiska talesperson Ludvig Asplings åsikter om invandrare.

”Den dagen kommer uttalanden som ”Vi har alldeles för många som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen” inte längre vara teoretiska. Räkna med att konkreta reformförslag följer.”

Expressens ledarsida sågar Socialdemokraternas valkampanj och anklagar den för att vara innehållslös.

”Det kommer inte att gå att ställa S till svars om fyra år om de nu skulle vinna, eftersom partiet går till val på att allt i allmänhet ska vara bra. Och det är svårt att mäta.”

DI:s Tobias Wikström tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch har en poäng i sitt krav om att förstatliga vården, men att förslaget är komplext och att hon hade tjänat på att medge det.

”Då skulle hennes parti dessutom kunna rikta mer fokus på skarpa åtgärder för en bättre och mer likvärdig vård.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Anders Lindberg: Kristersson kommer aldrig att lyckas tämja Åkesson
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Lisa Magnusson: Det är inte sexistiskt att vilja stoppa Ariana Grande
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: Busch bör medge det komplexa i statlig vård
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Socialdemokraterna vill tiga ihjäl valet
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Theodor Tralau: Stoppa elsparksfylleriet
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Maktlösa föräldrar när staten vet bäst
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Svenska migrationspolitikenLedarsvepetLedareSocialdemokraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaLudvig Aspling