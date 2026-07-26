SD: Återvandringsbidraget har vissa barnsjukdomar

67-årige Golahmad Jamili har fått ut ett återvandringsbidrag på 350 000 kronor som han inte kan komma åt på grund av de ekonomiska sanktionerna mot Afghanistan. Det är ett underbetyg för regeringens och SD:s politik, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen till SVT Nyheter.

– Det finns många sätt som regeringen hade kunnat välja för att lösa det här. Man måste se till att människor inte hamnar i kläm på det här sättet.

Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för SD, medger att systemet med återvandringsbidrag har vissa barnsjukdomar. Migrationsverket borde enligt honom ha informerat Jamili om att det ”inte är så smart” att be att få pengarna utbetalda till ett svenskt konto.