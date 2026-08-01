80 anmälningar under lagen om informationsplikt
Sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni har runt 80 personer anmälts misstänkta för att befinna sig i Sverige illegalt. Det visar siffror från gränspolisen enligt SvD.
De flesta anmälningar kommer från Arbetsförmedlingen. Det är en av sex myndigheter – de andra är Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Skatteverket – där personal nu måste anmäla misstänkt papperslösa till polisen.
Lagen har kritiserats hårt från flera håll och kallats en ”angiverilag”. Fackförbundet ST står fast vid kritiken.
– Risken är att folk inte vågar söka hjälp hos myndigheter på grund av rädslan över att bli anmälda, säger förbundsordförande Britta Lejon.
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