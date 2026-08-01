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Illustrationsbild. (TT)
Svenska migrationspolitiken

80 anmälningar under lagen om informationsplikt

Av Joel Malmén
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Sedan lagen om informationsplikt trädde i kraft i mitten av juni har runt 80 personer anmälts misstänkta för att befinna sig i Sverige illegalt. Det visar siffror från gränspolisen enligt SvD.

De flesta anmälningar kommer från Arbetsförmedlingen. Det är en av sex myndigheter – de andra är Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Pensionsmyndigheten och Skatteverket – där personal nu måste anmäla misstänkt papperslösa till polisen.

Lagen har kritiserats hårt från flera håll och kallats en ”angiverilag”. Fackförbundet ST står fast vid kritiken.

– Risken är att folk inte vågar söka hjälp hos myndigheter på grund av rädslan över att bli anmälda, säger förbundsordförande Britta Lejon.

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Regeringen och SD vill skrota permanenta uppehållstillstånd och göra medborgarskap till enda vägen till ett varaktigt liv i Sverige. Samtidigt är Tidöpartierna splittrade i frågan om förslaget ska gälla retroaktivt.
Fackförbundet ST pekar också på extra belastning för myndighetspersonal
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