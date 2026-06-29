Skjutning i norra Tyskland – fem personer döda
Fem personer har dödats i en skjutning i tyska Stade i de norra delarna av landet, rapporterar Reuters.
Det pågår en stor polisinsats på platsen och en misstänkt gärningsman har gripits, enligt tyska medier. Det råder ingen fara för allmänheten.
Motivet är fortfarande oklart. Fler tyska tidningar skriver att händelsen inträffade i närheten av ett ungdomscenter i staden.
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