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Utrikes

Skjutning i norra Tyskland – fem personer döda

Av Felix Ruiz Wedjesjö, Jacob Ruderstam
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Fem personer har dödats i en skjutning i tyska Stade i de norra delarna av landet, rapporterar Reuters.

Det pågår en stor polisinsats på platsen och en misstänkt gärningsman har gripits, enligt tyska medier. Det råder ingen fara för allmänheten.

Motivet är fortfarande oklart. Fler tyska tidningar skriver att händelsen inträffade i närheten av ett ungdomscenter i staden.

Reuters text
Reuters  · Ofta betalvägg
Polisen uppmanar människor att hålla sig borta från platsen (tyska)
www.bild.de
Polisen är på plats och utreder händelsen (tyska)
www.fr.de
Stade ligger utanför Hamburg
Aftonbladet
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