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Polis på plats i Stade. (Ulrich Perrey /AP/TT / AP)
Masskjutningen i tyska Stade

Misstänkt hade vårdnadstvist om spädbarn

Av Adam Lindh
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En 45-årig man från Hannover misstänks för masskjutningen i tyska Stade där sex personer dödades. Det uppger tysk polis på en presskonferens, enligt flera medier.

Enligt polisen var mannen inblandad i en pågående vårdnadstvist om sin tre månader gamla dotter och befann sig på ungdomscentret i samband med ett ärende kopplat till tvisten, skriver Focus.

Både barnets mamma och den tre månader gamla dottern befann sig i byggnaden vid skottlossningen, men ingen av dem skadades, enligt Der Spiegel.

Flera personer skadades också i skjutningen på ungdomscentret.

Mannen hade ingen annan koppling till Stade, som ligger norr om Hannover
www.tickaroo.com
Flera personer skadades också i skjutningen (tyska)
www.spiegel.de
Alla offer var anställda vid ungdomscentret
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