Misstänkt hade vårdnadstvist om spädbarn

En 45-årig man från Hannover misstänks för masskjutningen i tyska Stade där sex personer dödades. Det uppger tysk polis på en presskonferens, enligt flera medier.

Enligt polisen var mannen inblandad i en pågående vårdnadstvist om sin tre månader gamla dotter och befann sig på ungdomscentret i samband med ett ärende kopplat till tvisten, skriver Focus.

Både barnets mamma och den tre månader gamla dottern befann sig i byggnaden vid skottlossningen, men ingen av dem skadades, enligt Der Spiegel.

Flera personer skadades också i skjutningen på ungdomscentret.