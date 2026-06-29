Misstänkt hade vårdnadstvist om spädbarn
En 45-årig man från Hannover misstänks för masskjutningen i tyska Stade där sex personer dödades. Det uppger tysk polis på en presskonferens, enligt flera medier.
Enligt polisen var mannen inblandad i en pågående vårdnadstvist om sin tre månader gamla dotter och befann sig på ungdomscentret i samband med ett ärende kopplat till tvisten, skriver Focus.
Både barnets mamma och den tre månader gamla dottern befann sig i byggnaden vid skottlossningen, men ingen av dem skadades, enligt Der Spiegel.
Flera personer skadades också i skjutningen på ungdomscentret.
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