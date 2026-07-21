Misstänkt masskytt hittad död i sin cell i Tyskland

Polis på plats i Stade efter masskjutningen.

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Den person som misstänks för masskjutningen i norra Tyskland förra månaden har hittats död i sin cell, rapporterar AP.

Sex personer dödades när en beväpnad man gick till attack mot ett ungdomscenter i Stade, väster om Hamburg, den 29 juni.

Motivet misstänks ha varit en vårdnadstvist om mannens barn. Barnet och barnets mamma befann sig på ungdomscentret vid tidpunkten för skjutningen, men överlevde.