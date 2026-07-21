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Polis på plats i Stade efter masskjutningen. (Ulrich Perrey /AP/TT / AP)
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Misstänkt masskytt hittad död i sin cell i Tyskland

Av Adam Lindh
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Den person som misstänks för masskjutningen i norra Tyskland förra månaden har hittats död i sin cell, rapporterar AP.

Sex personer dödades när en beväpnad man gick till attack mot ett ungdomscenter i Stade, väster om Hamburg, den 29 juni.

Motivet misstänks ha varit en vårdnadstvist om mannens barn. Barnet och barnets mamma befann sig på ungdomscentret vid tidpunkten för skjutningen, men överlevde.

Han utreddes misstänkt för mord
AP  · Ofta betalvägg
Hittades under tisdagsmorgonen (tyska)
www.bild.de
Misstänker att han tog sitt eget liv (tyska)
www.focus.de
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