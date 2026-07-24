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Människor i Tell sörjer efter att fem personer dödats i en konfrontation mellan israeliska bosättare och palestinska bybor på fredagen. (Majdi Mohammed /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenVästbanken

Fem dödade på Västbanken – Netanyahu lovar att agera

Av Tor Gasslander
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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att han kommer att agera med ”full kraft” efter att en israelisk bosättare dödats på ockuperade Västbanken, skriver AFP.

Fyra palestinier och en israel ska ha dödats i en konfrontation i byn Tell på fredagen. Boende i byn uppger för The Guardian att israeliska bosättare med stöd av militären gick till attack tidigt på fredagsmorgonen.

Den israeliska militären uppger i ett uttalande att de agerat för att försvara israeliska vandrare som attackerats av palestinier.

Enligt The Guardian har israeliska bosättare tidigare uppmanat till attacker med syfte att ”utplåna” byn Tell.

47 israeler och minst 1 000 palestinier har dödats på Västbanken sedan kriget i Gaza inleddes
AFP  · Ofta betalvägg
Händelsen har inte utretts
www.theguardian.com
Videoklipp som uppges vara från platsen visar beväpnade israeler i konfrontation med palestinier
www.timesofisrael.com
Palestinska myndigheten beskriver händelsen som en massaker
Al Jazeera

Tell, Västbanken

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