Över 70 gripna efter dödligt våld på Västbanken

Israeliska styrkor under en räd mot byn Sarra nära staden Nablus på Västbanken.

Israels militär IDF meddelade att man gripit över 70 personer på ockuperade Västbanken under det senaste dygnet, rapporterar AP.

Under gårdagen ledde sammandrabbningar på Västbanken till att fyra palestinier och två israeliska soldater dödades.

Ghassan Barkat, chef för Nablussjukhuset på Västbanken, beskriver för AP hur över 50 beväpnade israeliska soldater stormade sjukhuset och skrämde patienter. Enligt Barkat band och frihetsberövade soldaterna både personal och patienter, och grep en svårt skadad man.

– Det här ska inte hända i en sjukvårdsanläggning, säger han.

IDF meddelar att man genomsökt över 300 platser och gripit vad man beskriver som ”terrorister, vapenhandlare och personer med koppling till Hamas”.