Femte gången gillt för polsk ultrasimmare – korsade Östersjön på 55 timmar

Simmaren Bartlomiej Kubkowski tog sig i helgen hela vägen från Kåseberga i Skåne till Dziwnów i norra Polen, rapporterar Expressen.

Simturen – som var 160 kilometer lång – startade i fredags och tog 55 timmar att fullborda. I ett nyhetsinslag i polska TVN24 syns när han stapplar i land påhejad av fans.

– Jag är så trött att jag inte vet än hur jag känner mig, sa han när han kom i land.

31-åringen klarade av uppgiften utan att vila. Han fick mat och dryck från en följebåt. Dock drabbades han av flera hallucinationer, skriver TT.

Kubkowski hade försökt sig på bedriften fyra gånger tidigare, så sent som förra året tvingades han ge upp bara 11 kilometer från den polska kusten.