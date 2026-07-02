Fenech ska ha stått för Galizias mördares försvar
När den granskande journalisten Daphne Caruana Galizias mördare ställdes inför rätta efter mordet 2017 stod den nu åtalade finansmannen Yorgen Fenech för deras rättegångskostnader. Det uppgav åklagaren under den andra rättegångsdagen på Malta, rapporterar The Guardian.
Yorgen Fenech, som står åtalad för att ha beställt mordet på Caruana Galizia, ska ha betalat mer än 400 000 euro, motsvarande omkring 4,4 miljoner kronor, i rättegångskostnader.
Enligt åklagaren betalades pengarna via torpedbrödernas bror. De två bröderna erkände mordet och dömdes till 40 års fängelse.
Journalistmordet på Malta — det gäller saken
- Den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia dödades i en bilbombsattack nära sitt hem den 16 oktober 2017 efter att ha granskat korruption på Malta.
- Tre män greps och dömdes senare för mordet, där två bröder fick 40 års fängelse vardera och en tredje man dömdes till 15 års fängelse efter erkännande.
- Affärsmannen Yorgen Fenech står åtalad för att ha beställt mordet och enligt åklagaren betalade han 150 000 euro till torpederna: han nekar till anklagelserna.
- Mordet ledde till en politisk kris på Malta med omfattande protester, vilket resulterade i att premiärminister Joseph Muscat och flera ministrar avgick.
- 2026 inleddes rättegången mot Fenech, där åklagaren yrkar på livstids fängelse
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