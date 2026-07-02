Fenech ska ha stått för Galizias mördares försvar

När den granskande journalisten Daphne Caruana Galizias mördare ställdes inför rätta efter mordet 2017 stod den nu åtalade finansmannen Yorgen Fenech för deras rättegångskostnader. Det uppgav åklagaren under den andra rättegångsdagen på Malta, rapporterar The Guardian.

Yorgen Fenech, som står åtalad för att ha beställt mordet på Caruana Galizia, ska ha betalat mer än 400 000 euro, motsvarande omkring 4,4 miljoner kronor, i rättegångskostnader.

Enligt åklagaren betalades pengarna via torpedbrödernas bror. De två bröderna erkände mordet och dömdes till 40 års fängelse.