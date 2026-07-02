Torpeder fick 1,6 miljoner för mordet på Galizia

Finansmannen Yorgen Fenech betalade tre torpeder 150 000 euro (motsvarande omkring 1,6 miljoner kronor) för att mörda den granskande journalisten Daphne Caruana Galizia på Malta 2017. Det menar åklagaren i fallet, sedan bevis presenterats under den första rättegångsdagen på onsdagen, rapporterar The Guardian.

Fenech står åtalad för medhjälp till mord och för att ha ingått i en kriminell sammanslutning med syfte att begå brott på Malta. Han nekar till anklagelserna.

Caruana Galizia dödades i en bilbomb. Enligt åklagaren hade sprängladdningen placerats i en skolåda som gömts under bilsätet. Åtalet gör gällande att Caruana Galizia var på väg att publicera en artikel om Fenech, vilket ska ha fått honom att gå vidare med mordplanen.