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Arthur Fery. (Brian Inganga /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Fery fortsätter att skrälla i Wimbledon – klar för semi

Av Jacob Ruderstam
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Britten Arthur Fery, som var rankad 114 i världen innan han fick ett så kallat wild card till Wimbledon, är nu klar för semifinal. Under onsdagseftermiddagen besegrade han italienaren Flavio Cobolli i tre raka set (6–4, 7–6, 6–0).

Fery hyllas stort och jämförs med en annan brittisk Wimbledonhjälte efter matchen.

— Arthur Fery har förvandlats till Andy Murray när han var som bäst! utbrast Sky Sports Nigel Chiu.

I semifinal väntar tysken Alexander Zverev, som kommer i god form efter förra månadens seger i Franska öppna.

Semifinalerna i Wimbledons herrsingel

Jannik Sinner (1) – Novak Djokovic (7)

Arthur Fery – Alexander Zverev (2)

Endast tre wild card-spelare har tidigare nått semifinal i en grand slam-turnering
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TennissäsongenAndy MurrayAlexander ZverevWimbledonFlavio CobolliTennis