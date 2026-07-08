Fery fortsätter att skrälla i Wimbledon – klar för semi

Britten Arthur Fery, som var rankad 114 i världen innan han fick ett så kallat wild card till Wimbledon, är nu klar för semifinal. Under onsdagseftermiddagen besegrade han italienaren Flavio Cobolli i tre raka set (6–4, 7–6, 6–0).

Fery hyllas stort och jämförs med en annan brittisk Wimbledonhjälte efter matchen.

— Arthur Fery har förvandlats till Andy Murray när han var som bäst! utbrast Sky Sports Nigel Chiu.

I semifinal väntar tysken Alexander Zverev, som kommer i god form efter förra månadens seger i Franska öppna.