Fery fortsätter att skrälla i Wimbledon – klar för semi
Britten Arthur Fery, som var rankad 114 i världen innan han fick ett så kallat wild card till Wimbledon, är nu klar för semifinal. Under onsdagseftermiddagen besegrade han italienaren Flavio Cobolli i tre raka set (6–4, 7–6, 6–0).
Fery hyllas stort och jämförs med en annan brittisk Wimbledonhjälte efter matchen.
— Arthur Fery har förvandlats till Andy Murray när han var som bäst! utbrast Sky Sports Nigel Chiu.
I semifinal väntar tysken Alexander Zverev, som kommer i god form efter förra månadens seger i Franska öppna.
Semifinalerna i Wimbledons herrsingel
Jannik Sinner (1) – Novak Djokovic (7)
Arthur Fery – Alexander Zverev (2)
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