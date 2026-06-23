FI:s kritik mot nätmäklarna: Unga sparare skyddas för lite

Banker och nätmäklare är inte tillräckligt aktiva för att hjälpa unga på traven att göra sunda investeringar, tycker Finansinspektionen enligt DI.

– Det är framför allt många unga som går in i spekulativa produkter och lyssnar mycket på finfluencers, säger myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark vid ett panelsamtal i Almedalen.

Nätmäklaren Montroses sparekonom Nicklas Andersson biter ifrån och menar att finansbranschen och influerare ofta gör mer på sociala medier för ungas privatekonomi än FI.