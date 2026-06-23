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Moa Langemark. (Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Svenska sparandet

FI:s kritik mot nätmäklarna: Unga sparare skyddas för lite

Av Aron Sigblad
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Banker och nätmäklare är inte tillräckligt aktiva för att hjälpa unga på traven att göra sunda investeringar, tycker Finansinspektionen enligt DI.

– Det är framför allt många unga som går in i spekulativa produkter och lyssnar mycket på finfluencers, säger myndighetens konsumentskyddsekonom Moa Langemark vid ett panelsamtal i Almedalen.

Nätmäklaren Montroses sparekonom Nicklas Andersson biter ifrån och menar att finansbranschen och influerare ofta gör mer på sociala medier för ungas privatekonomi än FI.

”Vi gör mer, för vi når ut. Det gör inte Finansinspektionen”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Finfluencers
www.fi.se

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