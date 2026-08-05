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Genrebild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska sparandet

Nordnet: Unga sparare tar inte högre risk än äldre

Av Jesper Karlsson
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Trots bilden av att unga börssparare jagar snabba klipp tar generation Z inte högre risk än äldre. Det visar ny data från Nordnet, enligt Expressen.

– De unga spararna äger till exempel fonder i större utsträckning än äldre generationer, säger Nordnets sparekonom Carl-Henrik Söderberg till tidningen.

Generation Z:s portföljer har enligt Nordnet lägre volatilitet än äldre generationers. De består ofta av en bas av fonder kompletterad med stora bolag som Investor, Volvo och Nvidia. Äldre sparare äger däremot oftare klassiska svenska industri- och bankaktier.

Sparekonom: ”Visst tar de högre risk i enskilda aktier emellanåt”
Expressen

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