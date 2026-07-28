Småsparare shoppade USA-aktier efter löning

Småsparare passade på att köpa dippen i rapportbolag som Securitas, Tesla, Alphabet och NCC när lönen kom. Det visar siffror från nätmäklaren Avanza som EFN tagit del av.

”Jag tolkar det som att man just nu hellre passar på att köpa de bolag där man fått se siffrorna och reaktionen än att spekulera inför rapporter”, skriver Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson i en kommentar.

Andra aktier som toppade shoppinglistan var Saab, Investor A, Dynavox, Micron Technology och Eli Lilly. Hälften av topp tio var amerikanska aktier.