Råvaruaktier har gått bäst – telekom sämst på julibörsen

Råvaror, bank, försäkring och fordon är de sektorer som gått bäst på Stockholmsbörsen i juli, visar finanssajten Placeras genomgång. Sämst har telekom och hälsovård gått under den rapporttunga månaden, enligt data från Millistream.

Bäst av råvarubolagen den senaste månaden har gummitillverkaren Troax gått med en uppgång på 33 procent i skrivande stund efter att en urstark delårsrapport fick aktien att rusa. Stålbolaget Alleima och polymertillverkaren Hexpol har båda ökat över 20 procent i spåren av sina delårsrapporter, visar Omnis genomgång.

Sämst av telekombolagen har Net insight gått med ett ras på 43 procent följt av Nokia som fallit 29 procent den senaste månaden. Också de rörelserna har kommit efter delårsrapporter.