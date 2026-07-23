Tre av fyra aktivt förvaltade Sverigefonder slås av index

Bara en av fyra aktivt förvaltade Sverigefonder har gått bättre än index de senaste tio åren, enligt Placeras genomgång. Sajtens exempel på indexfond har gett en avkastning på 181 procent under perioden, medan snittavkastningen bland Sverigefonder var 165 procent.

Placera noterar samtidigt att flera fonder i urvalet är småbolagsfonder och att svenska småbolag har underpresterat mot index de senaste fyra åren.

Bäst av Sverigefonderna det senaste decenniet har Lancelot Sverige gått, med en avkastning på 290 procent, följd av Spiltan Aktiefond Investmentbolag som ökat 289 procent.