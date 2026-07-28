Film visar explosion vid köpcentret i Kumamoto

Dramatiska klipp har publicerats efter att jordskalvet med magnituden 7,2 drabbade den japanska ön Kyushu på tisdagen.

En film som New York Post publicerat uppges visa hur någonting exploderar vid ett köpcentrum i Kumamoto. Flera personer befaras sitta fast efter att en våning rasat in, skriver Bloomberg. Vad som exploderat är oklart.

The Independent har publicerat ett klipp som tycks vara filmat inifrån en bostad. Det visar hur lampor och andra föremål plötsligt börjar skaka kraftigt.