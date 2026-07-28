ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sanae Takaichi. Bilder på delar av en bro som rasat till följd av skalven. (AP)
Jordbävningen i Japan

Premiärministern: Alla tillgängliga resurser sätts in

Av Adam Lindh
Publicerad:

Den japanska regeringen kommer att sätta in alla tillgängliga resurser i räddningsarbetet efter de kraftiga jordskalven i södra Japan. Det säger premiärminister Sanae Takaichi, enligt Asahi.

Hon uppger att myndigheterna fortfarande kartlägger skadornas omfattning och meddelar att ett utredningsteam från regeringen har skickats till det drabbade området.

– Skydda er själva och sök er till säkra platser, uppmanar hon.

Jordbävningen, som uppmättes till 7,1 i magnitud, inträffade sent på eftermiddagen lokal tid. Rapporter om dödsfall har kommit in, men något exakt antal har ännu inte fastställts. Flera personer uppges också ha skadats och i Kumamoto sitter människor fast i ett köpcentrum som rasat.

Inga avvikelser har upptäckts i säkerhetssystemen vid kärnkraftverket på Kyushu
www.asahi.com
BBC direktrapporterar
live · BBC
Minst 50 personer har förts till sjukhus
www.japantimes.co.jp
karta
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen