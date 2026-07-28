Många sitter fast i raserat köpcentrum efter skalvet

Många människor sitter fast i ett kollapsat köpcentrum i japanska Kumamoto efter den kraftiga jordbävningen, skriver BBC.

Ögonvittnen uppger för den japanska nyhetsbyrån NHK att den andra våningen av köpcentret rasade in, skriver The Japan Times. Någon form av explosion ska också ha inträffat.

Videoklipp visar hur människor flyr platsen samtidigt som rökmoln stiger mot himlen. Omkring 200 personer bedöms ha tagit sig ut, men det är oklart hur många som finns kvar inne i byggnaden.