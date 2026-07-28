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Bild på det raserade köpcentret. (/AP/TT)
Jordbävningen i Japan

Många sitter fast i raserat köpcentrum efter skalvet

Av Marcus Lindén
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Många människor sitter fast i ett kollapsat köpcentrum i japanska Kumamoto efter den kraftiga jordbävningen, skriver BBC.

Ögonvittnen uppger för den japanska nyhetsbyrån NHK att den andra våningen av köpcentret rasade in, skriver The Japan Times. Någon form av explosion ska också ha inträffat.

Videoklipp visar hur människor flyr platsen samtidigt som rökmoln stiger mot himlen. Omkring 200 personer bedöms ha tagit sig ut, men det är oklart hur många som finns kvar inne i byggnaden.

BBC direktrapporterar
live · BBC
Yomiuri Shimbun direktrapporterar (japanska)
live · www.yomiuri.co.jp
Minst 50 personer har skadats till följd av jordbävningen
www.japantimes.co.jp
Liknande jordbävning inträffade i området 2016
Aftonbladet
Japan är ett av världens hårdast drabbade länder av jordbävningar
Reuters  · Ofta betalvägg
Personer skadades i jordbävning
AFP  · Ofta betalvägg
Det är oklart hur många människor som befinner sig i köpcentret
BBC

Kyushu, Japan

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