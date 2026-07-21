Filmen stannade med 15 minuter kvar: ”Det blev kaos”

Filmstaden ber om ursäkt efter att visningen av ”The Odyssey” stannat med bara 15 minuter kvar av filmen, skriver Aftonbladet.

Stoppet skedde på tisdagen på flera biosalonger samtidigt, bland annat på Mall of Scandinavia i Stockholm.

– Det blev kaos. Den dog precis i slutklämmen. Sån besvikelse, säger en biobesökare.

En annan kallar det hela för ett ”rejält antiklimax”.

Enligt Filmstadens pr-chef Irene Hemberg berodde stoppet på ett problem med säkerhetssystemet. Hon skriver i ett mejl till Aftonbladet att alla drabbade besökare kommer att få två biobiljetter som kompensation.