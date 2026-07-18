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Se intervjun med Zendaya här
HelgIntervjuer

Maken avslöjade att Zendaya fått en roll i storfilmen

Av Marcus Lindén
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I de amerikanska nöjesmedierna blir det uppenbart att det är premiärhelg för Christofer Nolans storfilm ”The Odyssey”. Stjärnskådespelarna Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway och Robert Pattinson ställer alla upp i olika intervjuer.

I en intervju med Jimmy Fallon berättar exempelvis Zendaya att hennes nyblivne make Tom Holland var den som berättade att hon belönats med en roll i filmen.

Först fick nämligen Holland samtalet från Nolan. Efter att han hade fått manuset hemskickat (Zendaya tjuvkikade lite) och gått på ett möte med regissören ville Zendaya veta hur det hade gått. Då svarade 30-åringen att hon borde läsa manuset igen – och den här gången verkligen lusläsa Athenas repliker.

– Det var så speciellt, säger hon.

Ta del av alla intervjuer via länkarna nedan.

Friend of the Show: Tom Holland Meets Tom Holland to Chat All Things The Odyssey
Robert Pattinson Talks ‘The Odyssey’ and Playing a Villain
Matt Damon and Anne Hathaway have god-tier concert histories
www.nme.com
Christopher Nolan: ‘If I owned a smartphone I’d be horribly addicted’
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Om Omni-helg

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

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HelgIntervjuerChristopher NolanFilm & tvJimmy FallonAnne HathawayMatt DamonRobert Pattinson