Maken avslöjade att Zendaya fått en roll i storfilmen

I de amerikanska nöjesmedierna blir det uppenbart att det är premiärhelg för Christofer Nolans storfilm ”The Odyssey”. Stjärnskådespelarna Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway och Robert Pattinson ställer alla upp i olika intervjuer.

I en intervju med Jimmy Fallon berättar exempelvis Zendaya att hennes nyblivne make Tom Holland var den som berättade att hon belönats med en roll i filmen.

Först fick nämligen Holland samtalet från Nolan. Efter att han hade fått manuset hemskickat (Zendaya tjuvkikade lite) och gått på ett möte med regissören ville Zendaya veta hur det hade gått. Då svarade 30-åringen att hon borde läsa manuset igen – och den här gången verkligen lusläsa Athenas repliker.

– Det var så speciellt, säger hon.

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