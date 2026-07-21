Succé för ”The Odyssey” – biograf överbokades

Öppningshelgen för Christopher Nolans nya storfilm ”The Odyssey” blev en succé. Enligt The Hollywood Reporter drog filmen in 264 miljoner dollar globalt, motsvarande 2,5 miljarder kronor.

Även i Sverige har trycket varit högt, särskilt på biografer som sänder filmen i originalformatet Imax.

DN rapporterar att visningen på Bio Skandia i Stockholm var överbokad och många besökare fick vända i dörren.

– Vi har 530 platser och vi brukar aldrig sälja slut, men den här gången var det en enormt stor respons, säger biografens marknadschef Naveed Kamal till tidningen.

”The Odyssey” tolkar den antika berättelsen om Odysseus försök att ta sig hem efter det trojanska kriget.