Finlands statsminister anklagas för korruption

Ett omstritt arenabygge har fått oppositionen i Finland att anklaga landets statsminister Petteri Orpo för korruption, skriver finländska medier.

Det hela handlar om byggprojektet Garden Helsinki, som beviljats statligt stöd på motsvarande drygt 385 miljoner kronor. Oklara beslutsvägar och att projektbolagets ordförande är tidigare partikamrat med Orpo i Samlingspartiet har fått oppositionen att kräva hans avgång.

På tisdagen hålls en förtroendeomröstning om Orpo i riksdagen.

Statsministern själv har nekat till korruptionsanklagelserna. Flera bedömare är också överens om att det inte är troligt att han fälls, skriver TT.