Finska regeringen får fortsatt förtroende
Den finska regeringen och statsminister Petteri Orpo klarar förtroendeomröstningen och får därmed fortsatt förtroende att leda landet, skriver TT.
I båda omröstningarna blev resultatet 101–90 till Orpos och regeringens fördel.
Förtroendeomröstningen utlöstes av den misstänkta korruptionshärvan med kopplingar till arenaprojektet Garden Helsinki.
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