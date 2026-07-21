Finska regeringen får fortsatt förtroende

Sannfinländarna vänder och accepterar svenska språket – engelskan ny ”ärkefiende”

Finlands nationalistiska parti Sannfinländarna byter position när det kommer till svenska språket: Svenskan pekas i fortsättningen inte ut som huvudfiende utan accepteras som andra nationalspråk. Det visar en ännu opublicerad ny strategi som Hufvudstadsbladet har tagit del av.