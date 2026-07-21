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Finlands statsminister Petteri Orpo. (Markku Ulander /AP/TT / AP)
Politiska läget i Finland

Finska regeringen får fortsatt förtroende

Av Adam Lindh
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Den finska regeringen och statsminister Petteri Orpo klarar förtroendeomröstningen och får därmed fortsatt förtroende att leda landet, skriver TT.

I båda omröstningarna blev resultatet 101–90 till Orpos och regeringens fördel.

Förtroendeomröstningen utlöstes av den misstänkta korruptionshärvan med kopplingar till arenaprojektet Garden Helsinki.

En nio timmar lång debatt föregick omröstningen
TT
Parlamentet avbröt sin sommarledighet för att genomföra omröstningen (finska)
www.iltalehti.fi
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