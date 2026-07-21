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Finlands statsminister Petteri Orpo. (Jean-Francois Badias / AP)
Politiska läget i Finland

”Skrämmande om han anser att allt gjorts på rätt sätt”

Av Marcus Lindén
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Tonläget är högt i den finländska riksdagen i dag. Ledamöterna rycker in mitt i sommaren för att rösta om regeringens och statsminister Petteri Orpos framtid.

– Det är mycket skrämmande om statsministern verkligen anser att allt har gjorts på rätt sätt, säger Harry Harkimo, ordförande för småpartiet Rörelse Nu.

Trots varningar beviljade regeringen i fjol 35 miljoner euro till det stora arenaprojektet Garden Helsinki, vilket har väckt frågor om vänskapskorruption och särbehandling.

I går meddelade Orpo att regeringen drar tillbaka stödet till Garden Helsinki. I riksdagen i dag försvarar han sig med att säga att alla beslut har fattats med invånarnas bästa i åtanke.

Misstroendeförklaringen har stort stöd inom vänsteroppositionen. Men trots det väntas Petteri Orpo överleva misstroendeomröstningen senare i eftermiddag, enligt bedömare.

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TT
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