Fjällräddning på Kebnekaise för andra dagen i följd
Fjällräddningen kunde under torsdagsmorgonen undsätta en kvinna som inte kunnat ta sig ner från Kebnekaise på grund av smärta i benen, enligt polisen.
Det är andra morgonen i följd som fjällräddningen genomför en insats på berget. Tidigt under onsdagen räddades en kvinna som blivit kraftigt nedkyld.
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