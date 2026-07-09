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Vy över Kebnekaise från Tarfaladalen. (CC BY-SA 4.0 | Alexandar Vujadinovic)
Svenska fjällturismen

Fjällräddning på Kebnekaise för andra dagen i följd

Av Tomas Ekelund
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Fjällräddningen kunde under torsdagsmorgonen undsätta en kvinna som inte kunnat ta sig ner från Kebnekaise på grund av smärta i benen, enligt polisen.

Det är andra morgonen i följd som fjällräddningen genomför en insats på berget. Tidigt under onsdagen räddades en kvinna som blivit kraftigt nedkyld.

Larmades under natten men gick inte att flyga till platsen
Sveriges Television
Polisens händelsenotis
polisen.se
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