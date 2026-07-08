ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vy över Kebnekaise från Tarfaladalen (CC BY-SA 4.0 | Alexandar Vujadinovic)
Inrikes

Fjällräddning på Kebnekaise – nedkyld kvinna hämtad

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

En kraftigt nedkyld kvinna har räddats från Kebnekaise, skriver polisen i en händelsenotis. Polisen larmades av kvinnans sällskap under tisdagskvällen men kunde inte flyga till platsen med helikopter på grund av dåligt väder.

Under onsdagsmorgonen kunde fjällräddningen genomföras. Kvinnan kunde hämtas av ambulans sedan hon förts ner från berget i privat helikopter.

Kvinnan ska ha varit avsvimmad
Expressen
Polisens händelsenotis
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen