Fjällräddning på Kebnekaise – nedkyld kvinna hämtad
En kraftigt nedkyld kvinna har räddats från Kebnekaise, skriver polisen i en händelsenotis. Polisen larmades av kvinnans sällskap under tisdagskvällen men kunde inte flyga till platsen med helikopter på grund av dåligt väder.
Under onsdagsmorgonen kunde fjällräddningen genomföras. Kvinnan kunde hämtas av ambulans sedan hon förts ner från berget i privat helikopter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen