Fjällräddning på Kebnekaise – nedkyld kvinna hämtad

En kraftigt nedkyld kvinna har räddats från Kebnekaise, skriver polisen i en händelsenotis. Polisen larmades av kvinnans sällskap under tisdagskvällen men kunde inte flyga till platsen med helikopter på grund av dåligt väder.

Under onsdagsmorgonen kunde fjällräddningen genomföras. Kvinnan kunde hämtas av ambulans sedan hon förts ner från berget i privat helikopter.