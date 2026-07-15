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Illustrationsbild. (TT.)
Sommarvädret

Fläktar kan öka smittorisk: ”Äldre kan vara känsliga”

Av Patrik Dahlin
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På äldreboenden runt om i landet försöker personalen hantera värmeböljan med hjälp av fläktar, AC och glass, rapporterar TV4 Nyheterna.

Cecilia Lindh, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eskilstuna kommun, säger att man måste ta hänsyn till värmen vid nybyggnationer på ett annat sätt än förut, och att luftkonditionering och fläktar används allt mer. Men det kommer också med vissa risker.

– De äldre kan vara känsliga mot luftkonditionering och man får inte ha fläktar i allmänna utrymmen för det kan ju också finnas en risk för smittspridning av virus.

SMHI har utfärdat en gul värmevarning i stora delar av landet under onsdagen, torsdagen och fredagen.

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