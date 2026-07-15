Fläktbrist hotar Sverige: ”Gjort extra beställningar”

Utbudet av fläktar och ac-system i Sverige rasar i takt med att temperaturen stiger, skriver DN. Hos kedjorna Clas Ohlson, Elgiganten, Jula och Biltema är lagren tomma eller nästan tomma.

”Om den här värmen fortsätter så kommer det med stor sannolikhet att ta helt slut”, skriver Elgigantens kommunikatör Josefin Augustsson.

Clas Ohlsons kommunikatör Anders Wahl menar att utbudet varierar från butik till butik.

”Vi har redan gjort extra beställningar från våra leverantörer”, skriver han.