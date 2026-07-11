Medhavd macka startade strandbråk i Italien: ”Gör vad jag vill under parasollet”

En oväntad konflikt om matsäckar på italienska stränder har blossat upp den senaste tiden, skriver The Guardian. Allt började när en kvinna tog med sig medhavda mackor till en privat strand i Apulien åt sig själv och sina barn, trots att det bröt mot strandklubbens regler. Kvinnan blev tillsagd av personalen – men debatten hade dragit igång.

Många italienare betalar för solstolar säsongsvis på de privatägda stränderna. Även om matsäckar inte bryter mot någon nationell lag har många strandklubbar valt att förbjuda matsäck.

– De kan ju inte förvänta sig att jag ska lägga upp till 50 euro om dagen på att äta på deras restaurang. De får göra som de vill på sin resort, men jag tänker göra som jag vill under mitt parasoll, säger strandbesökaren Beatrice Bordo.

Apuliens president Antonio Decaro håller med. Han skriver i ett inlägg på Facebook att solstolar redan är orimligt dyra och att ”havet är till för alla”.

Strandklubbarnas restaurangägare menar att reglerna är fullt rimliga eftersom klubbarna erbjuder mer än bara en plats att sola på, som toaletter, städning och duschar.