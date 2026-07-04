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Arkivbild. (Gregory Bull / AP)
Inrikes

Surt, spritz och alkoholfritt är sommarens drinktrender

Av Hedda Hallsenius
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I sommar vill folk i regel dricka något surt eller en spritz, och allt fler är nyfikna på alternativ med lägre alkoholhalt. Det säger tre bartendrar till GP.

– Den yngre publiken är mer medveten och dricker alkoholsvagare drycker, säger barägaren Eric Söderlund.

De siar även att det kommer bli många nya versioner av gamla klassiker. Eric Söderlund tycker att den som är trött på en GT borde testa en Paloma, och Instagram-bartendern Johanna Thede hoppas att limoncello spritz ersätter aperolen som sommarens drink.

Johanna Thede: ”Tjockt skum på drinken känns 2025”
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Alkohol i sommarvärmen kan leda till uttorkning
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