Surt, spritz och alkoholfritt är sommarens drinktrender

I sommar vill folk i regel dricka något surt eller en spritz, och allt fler är nyfikna på alternativ med lägre alkoholhalt. Det säger tre bartendrar till GP.

– Den yngre publiken är mer medveten och dricker alkoholsvagare drycker, säger barägaren Eric Söderlund.

De siar även att det kommer bli många nya versioner av gamla klassiker. Eric Söderlund tycker att den som är trött på en GT borde testa en Paloma, och Instagram-bartendern Johanna Thede hoppas att limoncello spritz ersätter aperolen som sommarens drink.