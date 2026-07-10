Ledare: Inte medborgares ansvar att lösa vattenbristen

Att det är sommarlov märks på ledarsidorna, som på fredagen avhandlar flera semesterklingande ämnen.

I Sydsvenskan handlar det om Malmös närmaste storstad – Köpenhamn. Efter regeringens besked om att halvera priset för kollektivtrafiken har rekordmånga Malmö–Köpenhamn-kort sålts. Men ledarredaktionen anser också att det är på tiden att sänka priset för semesterfirare som vill ta sig över sundet via Öresundsbron.

”Det borde bli ännu mycket billigare, permanent”, står det.

I SvD skriver Sofia Ek Hallonqvist om vattenbristen som råder på flera håll i landet. Hon menar att det är tröttsamt att lösningarna ofta läggs på konsumenten, som uppmanas att duscha kortare och att skippa att vattna gräsmattan. Vattenfrågan är i grund och botten politikernas ansvar, menar hon.

”Det förmedlas en bild av att problemen närmast är ett naturfenomen som inte kan lösas på annat sätt än att medborgarna stänger av vattenkranarna, och att politiken är maktlös”, skriver hon.