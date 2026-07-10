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En kvinna som tar vatten ur en regntunna. (Tove Eriksson / TT)
Sommaren

Ledare: Inte medborgares ansvar att lösa vattenbristen

Av Alice Hermansson
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Att det är sommarlov märks på ledarsidorna, som på fredagen avhandlar flera semesterklingande ämnen.

I Sydsvenskan handlar det om Malmös närmaste storstad – Köpenhamn. Efter regeringens besked om att halvera priset för kollektivtrafiken har rekordmånga Malmö–Köpenhamn-kort sålts. Men ledarredaktionen anser också att det är på tiden att sänka priset för semesterfirare som vill ta sig över sundet via Öresundsbron.

”Det borde bli ännu mycket billigare, permanent”, står det.

I SvD skriver Sofia Ek Hallonqvist om vattenbristen som råder på flera håll i landet. Hon menar att det är tröttsamt att lösningarna ofta läggs på konsumenten, som uppmanas att duscha kortare och att skippa att vattna gräsmattan. Vattenfrågan är i grund och botten politikernas ansvar, menar hon.

”Det förmedlas en bild av att problemen närmast är ett naturfenomen som inte kan lösas på annat sätt än att medborgarna stänger av vattenkranarna, och att politiken är maktlös”, skriver hon.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: För Kristersson handlar allt om att ha rätt kompisar
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Trump har rätt om regimen i Iran – men det gör bara kriget mer obegripligt
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Alexandra Ivanov Hökmark: Sverige gör rätt i migrationspolitiken
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Lekande lätt för mäklare att lura dig på miljoner
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Kornelius Persson: Alla barn ska kunna simma
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Sofia Ek Hallonqvist: Vattenbristen är inte medborgarnas fel
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Biljetten till världens bästa stad borde bli ännu billigare.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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