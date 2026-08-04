Turistboom i svensk natur – rekord för camping och båtliv
Ovanligt många turister tycks söka sig ut i den svenska naturen den här sommaren – med rekord för campingplatser, båthamnar och husbilsförsäljning, rapporterar flera lokala P4-kanaler.
Enligt P4 Dalsland går antalet gästnätter på svenska campingplatser mot ett nytt rekord, P4 Halland rapporterar att nyregistreringen av husbilar har ökat med 54 procent hittills i år och P4 Stockholm om att flera gästhamnar fördubblat antalet besökare.
Även Skuleskogens nationalpark i Höga kusten har tagit emot rekordmånga besökare, och många kommer från andra europeiska länder.
– De har kommit från Spanien, Belgien, Polen, Finland, Norge, Danmark, säger Sören Nordin från Länsstyrelsen till SVT Västernorrland.
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