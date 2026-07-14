Sömnknepet i värmen: Ta en varm dusch på kvällen

Den som får svårt att sova under den kommande värmeböljan kan tänka på att dricka mycket vatten, skippa alkoholen och ta en dusch innan läggdags, säger sömnforskaren Christian Benedict till TT.

Den som vill duscha kallt kan göra det på dagen, men på kvällen är det varmt vatten som hjälper.

– Det varma vattnet hjälper kroppen att kyla ner sig.

Enligt internationell forskning förlorar människor omkring 50 sömntimmar per år på grund av värme. Den värme som sveper in över Sverige lär däremot inte få någon större effekt och att sova dåligt i ett par dagar är ingen fara, säger Benedict.