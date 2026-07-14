Värmeböljan mildare än den förra: ”Kortare tid”
Värmeböljan som drar in under veckan är inte lika allvarlig som den för ett par veckor sedan, säger TV4-meteorologen Johan Wiksten.
Värmeböljan kan nå en topp på 34 grader men jämfört med senast beräknas den pågå kortare tid. Dessutom blir det svalare om natten.
– Är det hyfsat svalt på nätterna så kan man vädra ut lägenheter och villor.
Wiksten säger att det inte är ovanligt med så höga temperaturer i mitten av juli och att SMHI vädervarnar främst eftersom det är så varmt tre dagar i rad. Varningarna för höga temperaturer omfattar delar av nordöstra Götaland och södra Svealand.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen