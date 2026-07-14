ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor äter glass i Stockholm, arkivbild från 2024. (Magnus Lejhall/TT)
Sommarvädret

Värmeböljan mildare än den förra: ”Kortare tid”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Värmeböljan som drar in under veckan är inte lika allvarlig som den för ett par veckor sedan, säger TV4-meteorologen Johan Wiksten.

Värmeböljan kan nå en topp på 34 grader men jämfört med senast beräknas den pågå kortare tid. Dessutom blir det svalare om natten.

– Är det hyfsat svalt på nätterna så kan man vädra ut lägenheter och villor.

Wiksten säger att det inte är ovanligt med så höga temperaturer i mitten av juli och att SMHI vädervarnar främst eftersom det är så varmt tre dagar i rad. Varningarna för höga temperaturer omfattar delar av nordöstra Götaland och södra Svealand.

Omni förklararKan cikador komma till Sverige? Så drabbas djuren av värmen

Omni Mer
Meteorologen: ”Händer titt som tätt”
www.tv4.se
Värmen ökar risken för skogsbränder
Aftonbladet
SMHI:s vädervarningar
www.smhi.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen