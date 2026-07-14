Flera tågsträckor stängs på grund av värmen

Sommarvärmen får Trafikverket att gå upp i förstärkt beredskapsläge, skriver SVT Nyheter. Orsaken är att järnvägen riskerar att ta skada på grund av de höga temperaturerna.

Tågtrafiken ställs in eller körs med sänkt hastighet på omkring 15 sträckor i Småland. Enhetschefen Ola Malmberg säger att man inte vill riskera att resenärer fastnar i järnvägsnätet.

– Det finns banor där det finns högre risk för att de ska drabbas av solkurvor eller att kontaktledningar tar skada.