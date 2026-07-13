Klagomålen på Stockholms måsar skjuter i höjden

Hittills i år har 162 klagomål på måsar kommit in till Stockholms stad, jämfört med 126 under hela fjolåret, rapporterar Aftonbladet.

“De flesta av dem handlar om att måsar skräpar ner och äter sopor”, skriver Malinda Flodman, pressansvarig på Trafikkontoret.

Även företaget Rentokil, som sysslar med skadedjursbekämpning, har märkt en kraftig ökning av antalet akuta ärenden.

Varför klagomålen ökat så mycket i år är oklart. Generellt kommer flest klagomål i slutet av maj och i juni, när måsungarna lämnar boet och försvaras av föräldrarna.

Det finns inte mycket att göra, enligt Johan Peterson på Rentokil.

”Eventuellt kan man försöka försiktigt flytta ungen till mindre befolkad plats i närheten. Men problemet är ju borta av sig självt efter ett par veckor.”