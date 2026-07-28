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Arkivbild från 2019. (Helena Landstedt/TT)
Försvunne bärplockaren

”Flåsande andning” gjorde att mannen hittades

Av Patrik Dahlin
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Det var en av Försvarsmaktens soldater som hittade den äldre man som försvann under bärplockning norr om Jukkasjärvi i helgen, skriver Aftonbladet.

Soldaten hörde vad som beskrivs som en flåsande andning, och hittade då mannen i en grop, säger Johan Björnström, militär insatschef.

– Det var högsta vinsten att påträffa honom och att han var vid liv.

Mannen var dock i dåligt skick och hade drabbats av hypotermi. På måndagskvällen meddelade Gällivare sjukhus att skadorna är livshotande.

Soldaterna och övriga fick leta i svår terräng
Aftonbladet
Hittades vid liv vid 21-tiden på måndagen
Sveriges Television
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