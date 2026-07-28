”Flåsande andning” gjorde att mannen hittades
Det var en av Försvarsmaktens soldater som hittade den äldre man som försvann under bärplockning norr om Jukkasjärvi i helgen, skriver Aftonbladet.
Soldaten hörde vad som beskrivs som en flåsande andning, och hittade då mannen i en grop, säger Johan Björnström, militär insatschef.
– Det var högsta vinsten att påträffa honom och att han var vid liv.
Mannen var dock i dåligt skick och hade drabbats av hypotermi. På måndagskvällen meddelade Gällivare sjukhus att skadorna är livshotande.
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