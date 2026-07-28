”Flåsande andning” gjorde att mannen hittades

Det var en av Försvarsmaktens soldater som hittade den äldre man som försvann under bärplockning norr om Jukkasjärvi i helgen, skriver Aftonbladet.

Soldaten hörde vad som beskrivs som en flåsande andning, och hittade då mannen i en grop, säger Johan Björnström, militär insatschef.

– Det var högsta vinsten att påträffa honom och att han var vid liv.

Mannen var dock i dåligt skick och hade drabbats av hypotermi. På måndagskvällen meddelade Gällivare sjukhus att skadorna är livshotande.