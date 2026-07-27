Försvunne bärplockaren hittad: ”Kraftigt nedkyld”
Den äldre man som varit försvunnen i Jukkasjärvi sedan söndagskvällen har hittats vid liv, skriver polisen på sin hemsida.
”Mannen anträffad vid liv, kraftigt nedkyld och förs till sjukvård.”
Mannen, som är i 80-årsåldern, hade gett sig ut för att plocka bär och i kontakt med anhöriga berättat att han gått vilse. Det är oklart hur han hittades.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen