Försvunne bärplockaren hittad: ”Kraftigt nedkyld”

Den äldre man som varit försvunnen i Jukkasjärvi sedan söndagskvällen har hittats vid liv, skriver polisen på sin hemsida.

”Mannen anträffad vid liv, kraftigt nedkyld och förs till sjukvård.”

Mannen, som är i 80-årsåldern, hade gett sig ut för att plocka bär och i kontakt med anhöriga berättat att han gått vilse. Det är oklart hur han hittades.