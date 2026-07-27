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Arkivbild från en annan polisinsats. (Johan Löf / TT)
Försvunne bärplockaren

Försvunne bärplockaren hittad: ”Kraftigt nedkyld”

Av Patrik Dahlin
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Den äldre man som varit försvunnen i Jukkasjärvi sedan söndagskvällen har hittats vid liv, skriver polisen på sin hemsida.

”Mannen anträffad vid liv, kraftigt nedkyld och förs till sjukvård.”

Mannen, som är i 80-årsåldern, hade gett sig ut för att plocka bär och i kontakt med anhöriga berättat att han gått vilse. Det är oklart hur han hittades.

Stor sökinsats inleddes
Expressen
Polisens händelsenotis
polisen.se
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