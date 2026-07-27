Man i 80-årsåldern försvunnen efter bärtur

Under söndagen var en man i 80-årsåldern ute för att plocka bär norr om Jukkasjärvi i Kirunas kommun. Efter det har han inte synts till, skriver SVT Nyheter.

– Vi har folk ute i terrängen överallt, säger Stefan Nilsson vid fjällräddningen i Kiruna.

Mannen ska ha gjort ett telefonsamtal till anhöriga under kvällen där han berättade att han gått vilse. Vid 22-tiden anmäldes han försvunnen, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen, fjällräddare och räddningstjänst har sökt efter mannen under natten. Under måndagen har man även tagit hjälp av fler drönare och en helikopter.