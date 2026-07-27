Försvaret kallas in: ”Ju fler vi är, ju större chans”
Försvarsmakten kallas in till sökandet efter den äldre man som försvann under bärplockning norr om Jukkasjärvi i helgen, rapporterar Aftonbladet. Det rör sig om två mindre grupper.
Även en norsk polishelikopter ska delta i sökandet, meddelar RLC-befälet Johanna Carlefred.
– Ju fler vi är, ju större chans att hitta honom.
Mannens bil hittades på söndagskvällen, kort efter att han i samtal med anhöriga sagt att han gått vilse.
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