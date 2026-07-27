ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Johan Nilsson/TT)
Försvunne bärplockaren

Försvaret kallas in: ”Ju fler vi är, ju större chans”

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Försvarsmakten kallas in till sökandet efter den äldre man som försvann under bärplockning norr om Jukkasjärvi i helgen, rapporterar Aftonbladet. Det rör sig om två mindre grupper.

Även en norsk polishelikopter ska delta i sökandet, meddelar RLC-befälet Johanna Carlefred.

– Ju fler vi är, ju större chans att hitta honom.

Mannens bil hittades på söndagskvällen, kort efter att han i samtal med anhöriga sagt att han gått vilse.

Stor sökinsats pågår i ett skogsområde
Aftonbladet
Man har även sökt mannen med hundar och båt
tv+text · Sveriges Television
Mannen är van att ta sig fram i skogen
www.nsd.se  · Ofta betalvägg
Polisens händelsenotis
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen